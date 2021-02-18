Місія - врятувати принцесу. Правозахисники борються за свободу Латіфи, дочки правителя Дубая. Кажуть - жінку силоміць утримували в домашньому ув'язненні, а тепер зв'язок із нею зовсім зник.

Про неказкове життя принцеси Латіфи з елементами драми, екшину та детективу - далі в сюжеті.

Я - заручниця. Цю віллу перетворили на тюрму: вікна заґратовані, я не можу їх відчинити. Я тут на одиночному утриманні, ніякої медичної допомоги без суду і звинувачень.

Це одне з відеозвернень принцеси Латіфи, які вона таємно записувала для своїх друзів з ув'язнення. Дочка одного з наймогутніших правителів Об'єднаних Арабських Еміратів зникла 2018 року, після невдалої спроби залишити країну.

Ту втечу через Аравійське море вона планувала разом із друзями. Довго тренувалася вдома плавати й навіть залучила французького шпигуна. Проте вже поблизу індійського узбережжя їхню яхту, за розпорядженням батька, зупинили силовики. Усіх повернули в Емірати.

У мене не було ніякої зброї, я була зв'язана, а довкола стояло багато озброєних людей, це було нелегко.

Подробиці тієї спецоперації стали відомі теж завдяки таємним відеозаписам Латіфи. Певний час її друзі отримували ці повідомлення, проте згодом зв'язок обірвався. Вони вирішили діяти.

Девід Гейг, правозахисник:

Ми хочемо, щоб політики і світові лідери, знаменитості, лідери суспільної думки, які відпочивають в Еміратах, отямилися і зрозуміли, що відбувається.

Друзі принцеси сподіваються, що в ситуацію втрутиться ООН. Батько Латіфи - шейх Моххамед бін Рашид аль-Мактум, один із найбагатших правителів у світі, прем'єр-міністр і віцепрезидент Об'єднаних Арабських Еміратів. Лише міжнародний тиск і загроза його репутації можуть мати вплив, вважають правозахисники. Проте Лондон, із яким в Абу-Дабі міцне партнерство, не квапиться втручатися.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Звісно, ми занепокоєні цією ситуацією. Але її розглядає комісія з прав людини ООН. Треба дочекатися, що вони вирішать.

ООН наразі готує офіційні запити в Емірати щодо ситуації з Латіфою. Жінка неодноразово намагалася втекти. Уперше в 16 років. Каже: на батьківщині до неї жорстоко ставляться й обмежують у правах. В Абу-Дабі це заперечують, а появу нових свідчень поки що не коментують.

2019 року від шейха втекла й шоста його дружина, мачуха Латіфи. Її спроба врятуватися була більш успішною. Принцеса Хайя прибула в Лондон з двома дітьми, прихопивши 40 мільйонів доларів. Тут подала на розлучення. Суд передав їй опіку над дітьми й дозволив залишитися в британській столиці.