В четверг,18 февраля, в седьмую годовщину расстрела участников Революции Достоинства в Киеве прошло шествие памяти и панихида по Героям Небесной сотни. Сотни активистов и простых граждан приняли участие в мероприятии.

Шествие памяти в честь Небесной Сотни и борцов за независимость Украины проходило по маршруту Михайловская площадь - улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Грушевского - Крепостной переулок - Институтская, и завершилось у Аллеи Героев Небесной Сотни.

Киевляне и гости столицы возложили цветы и зажгли лампадки у фотографий активистов, которые погибли от пуль силовиков тогдашнего президента Виктора Януковича семь лет назад.

Помимо украинской национальной символики в руках у участников шествия можно было увидеть также и белорусскую - в честь одной из первых жертв событий на Майдане Михаила Жизневского, активиста Евромайдана из Беларуси, которому посмертно присвоили звание Героя Украины.

В связи с мероприятиями в центре Киева было перекрыто движение транспорта. Полицейские следили за порядком. Сообщений об эксцессах и инцидентах во время Шествия 18 февраля в полицию не поступало.

После акции участники шествия пришли под здание Администрации президента и устроили митинг с требованием разблокировать судебные заседания по делам Майдана, которые не рассматривают уже более года. Также активисты зажгли файеры.

Ранее мы писали о том, что 17 февраля, в ходе заседания парламента было принято постановление, посвященное годовщине Евромайдана. "За" проголосовали 295 народных депутатов.

Согласно ему, Революция достоинства признается одним из ключевых моментов образования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.