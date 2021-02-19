Поки Україна лише чекає на антиковідну сироватку, масова вакцинація почалася в африканському Зімбабве. Щеплення роблять китайським препаратом "Сінофарм". 200 тисяч доз дісталися країні безплатно від уряду КНР.

Спершу препарат ввели міністру охорони здоров'я країни. На початковому етапі уряд сподівається щепити 60 тисяч медиків і літніх людей.