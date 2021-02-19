Не Україна: Зімбабве розпочала масову вакцинацію [ Редактировать ]
Поки Україна лише чекає на антиковідну сироватку, масова вакцинація почалася в африканському Зімбабве. Щеплення роблять китайським препаратом "Сінофарм". 200 тисяч доз дісталися країні безплатно від уряду КНР.
Спершу препарат ввели міністру охорони здоров'я країни. На початковому етапі уряд сподівається щепити 60 тисяч медиків і літніх людей.
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Усім іноземцям робитимуть щеплення на останньому третьому етапі. Після того, як вакцинують пріоритетні групи. Нині в країні паралельно тривають нульова і перша стадії вакцинації.
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