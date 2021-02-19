У Львові рятувальники звільнили сімох працівників, які були заблоковані через обвал даху рампи. Інцидент стався напередодні вдень. Покрівля рампи не витримала ваги снігу і обвалилася. При цьому металеві конструкції заблокували виходи.

П'ятеро жінок виявилися закритими в одному приміщенні, ще двоє чоловіків - в іншому. Служба порятунку розчищала завали впродовж години.