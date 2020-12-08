Группа подростков в Запорожье с оружием в руках попыталась обнести 2 магазина.

Четверо парней устроили стрельбу возле киоска, находящегося на одной из остановок общественного транспорта. О происшествии узнали правоохранители.

На линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что на остановке общественного транспорта Набережная слышны выстрелы. Заявитель добавил, что к происшествию причастны четверо подростков и у одного из них есть пистолет. Немедленно прибыв на вызов, инспекторы заметили отъезжающий автобус, в котором находились граждане, похожие по описанию заявителя. Патрульные остановили транспортное средство, в салоне были четверо парней.

Отмечается, что в ходе следственной проверки у одного из молодых людей был изъят похожий на огнестрельное оружие предмет. Через некоторое время полиция получила жалобу о хулиганстве в магазине и попытке кражи денег из кассы. Правоохранители проводят следственные действия.

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