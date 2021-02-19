Реформы в Украине: в G7 назвали семь направлений [ Редактировать ]
В пятницу, 19 февраля, представители стран "Большой семерки" назвали семь направлений реформ, которые считают приоритетными для Украины и будут поддерживать. Об этом послы G7 заявили в Twitter.
Первым приоритетом указаны верховенство права и реформа судебной системы - "начиная с неотложного реформирования Высшего совета правосудия и Конституционного Суда Украины".
В этом блоке упомянуты также:
- перезагрузки Высшей квалификационной комиссии судей и усиление Общественного совета добродетели;
- стуктурные реформы других органов управления системой судопроизводства и судов;
- продолжение реформы Офиса генерального прокурора и преобразования ГБР в эффективный и независимый орган;
- реформы, которые помогут лучше бороться с киберпреступностью.
Вторым приоритетом послы называют борьбу с коррупцией, а именно:
- усиление уголовной ответственности за умышленно ложное декларирование;
- поддержка НАПК и повышения эффективности, независимости и добропорядочности НАБУ, САП, АРМА, с прозрачным отбором руководителей;
- укрепление независимости и операционной эффективности Высшего антикоррупционного суда Украины,
- укрепление механизмов предотвращения коррупции в госзакупках.
Третий приоритет - экономический рост. Тут упоминают, среди прочего, о:
- необходимости выполнять обязательства в рамках ВТО, международных торговых соглашений и макрофинансовых программ, в том числе международных финансовых институтов и ЕС;
- оставлять Нацбанк сильным и независимым, усиливать внедрения антимонопольного законодательства и внедрять эффективную и справедливую земельную реформу;
- реформу Государственной налоговой службы и таможни;
- прозрачную приватизацию госпредприятий и банков и улучшение корпоративного управления теми, которые остаются под контролем государства.
Четвертый приоритет - "зеленый курс" и энергетические реформы, в частности:
- развитие чистой энергетики,
- отказ от горючих полезных ископаемых,
- повышение энергоэффективности,
- демонополизация энергетического сектора.
Пятый блок реформ - эффективное управление:
- продолжение реформы децентрализации,
- доработка "Избирательного кодекса" с учетом уроков местных выборов 2020 года,
- всеобъемлющая реформа госслужбы на всех уровнях, с возвращением прозрачных конкурсных отборов,
- развитие свободы СМИ, общественного вещателя и медиаграмотности,
- повышение прозрачности органов власти и защиты данных.
В шестом блоке о человеческом капитале вспоминают улучшения доступа к услугам для переселенцев и пострадавших от конфликта людей, продление медреформы, обеспечения прозрачности медзакупок.
В седьмом блоке - безопасность и оборона - речь идет о реформе СБУ в соответствии с международными стандартами современных разведывательных органов, с четко очерченным разграничением функций между антикоррупционными и правоохранительными органами (также и будущим Бюро экономической безопасности). Также в эттом блоке речь идет о реформе других силовых ведомств.
Ранее сообщалось, что США выделили на укрепление обороноспособности Украины $250 млн.
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