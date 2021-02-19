В пятницу, 19 февраля, представители стран "Большой семерки" назвали семь направлений реформ, которые считают приоритетными для Украины и будут поддерживать. Об этом послы G7 заявили в Twitter.

Первым приоритетом указаны верховенство права и реформа судебной системы - "начиная с неотложного реформирования Высшего совета правосудия и Конституционного Суда Украины".

В этом блоке упомянуты также:

перезагрузки Высшей квалификационной комиссии судей и усиление Общественного совета добродетели;

стуктурные реформы других органов управления системой судопроизводства и судов;

продолжение реформы Офиса генерального прокурора и преобразования ГБР в эффективный и независимый орган;

реформы, которые помогут лучше бороться с киберпреступностью.

Вторым приоритетом послы называют борьбу с коррупцией, а именно:

усиление уголовной ответственности за умышленно ложное декларирование;

поддержка НАПК и повышения эффективности, независимости и добропорядочности НАБУ, САП, АРМА, с прозрачным отбором руководителей;

укрепление независимости и операционной эффективности Высшего антикоррупционного суда Украины,

укрепление механизмов предотвращения коррупции в госзакупках.

Третий приоритет - экономический рост. Тут упоминают, среди прочего, о:

необходимости выполнять обязательства в рамках ВТО, международных торговых соглашений и макрофинансовых программ, в том числе международных финансовых институтов и ЕС;

оставлять Нацбанк сильным и независимым, усиливать внедрения антимонопольного законодательства и внедрять эффективную и справедливую земельную реформу;

реформу Государственной налоговой службы и таможни;

прозрачную приватизацию госпредприятий и банков и улучшение корпоративного управления теми, которые остаются под контролем государства.

Четвертый приоритет - "зеленый курс" и энергетические реформы, в частности:

развитие чистой энергетики,

отказ от горючих полезных ископаемых,

повышение энергоэффективности,

демонополизация энергетического сектора.

Пятый блок реформ - эффективное управление:

продолжение реформы децентрализации,

доработка "Избирательного кодекса" с учетом уроков местных выборов 2020 года,

всеобъемлющая реформа госслужбы на всех уровнях, с возвращением прозрачных конкурсных отборов,

развитие свободы СМИ, общественного вещателя и медиаграмотности,

повышение прозрачности органов власти и защиты данных.

В шестом блоке о человеческом капитале вспоминают улучшения доступа к услугам для переселенцев и пострадавших от конфликта людей, продление медреформы, обеспечения прозрачности медзакупок.

В седьмом блоке - безопасность и оборона - речь идет о реформе СБУ в соответствии с международными стандартами современных разведывательных органов, с четко очерченным разграничением функций между антикоррупционными и правоохранительными органами (также и будущим Бюро экономической безопасности). Также в эттом блоке речь идет о реформе других силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что США выделили на укрепление обороноспособности Украины $250 млн.