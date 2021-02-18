Самая большая проблема: Зеленский сделал заявление о судах [ Редактировать ]
В четверг, 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, украинская судебная система нуждается в реформе, а доверие общества к судебной ветви власти должно повыситься. Об этом он сказал на совещании в Офисе президента.
Отмечается, что встреча была посвящена презентации Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.
Судебная система в Украине на сегодняшний день является одной из самых больших проблем. Прежде всего - для обычных украинцев, которые не имеют надежды на справедливость в судах и не чувствуют защиты судебной системы. Но есть и проблемы другого характера - как привлечение инвестиций, имидж Украины. На судебной реформе подчеркивают все международные партнеры Украины, и нам нужно ее сделать.
Участники встречи договорились, что в ближайшее время соберется комиссия по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
Также они обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросы отбора Высшей квалификационной комиссии судей, запуск Суда интеллектуальной собственности, который должен стать площадкой для введения полноценного электронного судопроизводства на базе Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.
Кроме того, на совещании детально обсудили введение института суда присяжных.
Этой законодательной инициативой мы прежде всего заботимся о справедливости через привлечение людей к правосудию. Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно.
Главная цель стратегии - установление основных направлений политики и приоритетов дальнейшего совершенствования законодательства Украины о судоустройстве, статусе судей и судопроизводство во взаимосвязи и взаимодействии с другими институтами правосудия.
Также сообщалось, что Зеленский из-за гибели военных на Донбассе принял важное решение. Президент выразил соболезнования родным и близким бойцов, а также добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.
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