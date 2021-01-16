Президент Украины Владимир Зеленский, 16 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта почтил память погибших. Президент заявил, что героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. Об этом президент написал в своем телеграмм-канале.

Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон. Но никакого чуда - это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь - по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не оттиснет.

Президент отметил, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.

Наши отважные ребята - военные, добровольцы, волонтеры - держали оборону ДАПу 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во враждебных СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят.

Владимир Зеленский добавил, что "киборги" своим примером показали каждому украинцу, как это - бороться за твою территорию и "не отдавать ее врагу без боя ни одного сантиметра своей территории", даже ценой жизни.

Они были только людьми, которые показали всем нам, как это - держать оборону даже в меньшинстве, вгрызаться в бетон, но не отступать. Не отдавать врагу без боя ни одного сантиметра своей территории. Не потому, что она имеет какое-то стратегическое значение, а потому, что это - твоя земля, твой дом, который нужно защищать.

Глава государства также заявил, что Украина обязательно выстоит и одержит победу и над Донецким аэропортом будет вновь поднят сине-желтый флаг Украины.

Помним наших героев, живых и павших, и благодарим за их подвиг - символом того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом вновь будет поднят сине-желтый флаг Украины.

Также президент Украины поблагодарил всех и каждого украинского защитника.

Безграничная благодарность каждому нашему защитнику! Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу Украины!

Напомним, ранее Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Меркель. По словам Зеленского, Германия остается надежным другом и партнером для Украины.

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