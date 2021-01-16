"Киборги выстояли, не выдержал бетон": Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский, 16 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта почтил память погибших. Президент заявил, что героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. Об этом президент написал в своем телеграмм-канале.
Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон. Но никакого чуда - это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь - по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не оттиснет.
Президент отметил, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.
Наши отважные ребята - военные, добровольцы, волонтеры - держали оборону ДАПу 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во враждебных СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят.
Владимир Зеленский добавил, что "киборги" своим примером показали каждому украинцу, как это - бороться за твою территорию и "не отдавать ее врагу без боя ни одного сантиметра своей территории", даже ценой жизни.
Они были только людьми, которые показали всем нам, как это - держать оборону даже в меньшинстве, вгрызаться в бетон, но не отступать. Не отдавать врагу без боя ни одного сантиметра своей территории. Не потому, что она имеет какое-то стратегическое значение, а потому, что это - твоя земля, твой дом, который нужно защищать.
Глава государства также заявил, что Украина обязательно выстоит и одержит победу и над Донецким аэропортом будет вновь поднят сине-желтый флаг Украины.
Помним наших героев, живых и павших, и благодарим за их подвиг - символом того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом вновь будет поднят сине-желтый флаг Украины.
Также президент Украины поблагодарил всех и каждого украинского защитника.
Безграничная благодарность каждому нашему защитнику! Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу Украины!
Напомним, ранее Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Меркель. По словам Зеленского, Германия остается надежным другом и партнером для Украины.
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