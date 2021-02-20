Одним из самых популярных средств для борьбы, к примеру, с респираторными заболеваниями являются травяные чаи. Однако не все знают, что состав трав достаточно богатый и может содержать в себе опасные вещества для организма не только ребенка, но и взрослого. Медики рассказали, какие травяные чаи могут нанести больше вреда, чем пользы, пишет Ukr.Media.



По словам медиков, применение многих растений с лечебной целью вызывает побочный эффект, который нельзя не учитывать.

Какие травяные чаи не рекомендуется употреблять взрослым и детям

Душица или "орегано" противопоказана детям. Часть веществ, которые входят в состав растения плохо сказывается на выработке половых гормонов у растущего организма, причем как у мальчиков, так и у девочек репродуктивная функция может оказаться под угрозой.

Причем девочкам грозит ускоренное половое созревание, а у мальчиков душица, наоборот, сильно тормозит этот процесс. А вот взрослым, даже полоскания горла с этой травой при простуде допустимо только в небольшом количестве.

Чай с мятой может навредить ребенку и взрослому и вызвать значительную аллергию, говорят медики.

Не рекомендуют специалисты и употребление тимьяна. По крайней мере, до трехлетнего возраста. Дело в том, что тимьян содержит фенольные соединения, которые для детей совсем нежелательны.

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По словам медиков, до пяти лет о зверобое для детей не может быть и речи. А после - только с разрешения педиатра. Лекарства на основе зверобоя вовсе не сочетаются с назначенными врачом антибиотиками, антидепрессантами, сердечными средствами. Кроме того, его длительный прием нанесет вред печени, желудка и поджелудочной железе ребенка, так как содержит яд. У детей он может развивать чрезмерную восприимчивость ультрафиолетовых лучей.

Корень солодки - первое средство от кашля, но растение также способно вызвать такое заболевание, как рабдомиолиз, или некроз мышечной ткани (распад мышц). Поэтому ни детям, ни взрослым его лучше не применять вообще.

Медики рекомендуют осторожно употреблять травы и внимательно изучить их воздействие на организм перед применением, особенно наличие противопоказаний.

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