Кому нужно пить чай с крапивы [ Редактировать ]
Данные о пользе чая из крапивы для здоровья ограничены. Однако листья крапивы содержат много полезных антиоксидантов, витаминов и минералов, которые могут присутствовать в чае из крапивы. Эта информация опубликована в International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.
Крапива двудомная, или Urtica dioica, - это многолетнее цветущее растение, произрастающее в Северной Америке, Европе и Азии. Это обычное растение, которое можно есть. Люди также используют его в лечебных травах и народной медицине.
Исторически сложилось так, что люди использовали крапиву для лечения самых разных заболеваний, в том числе:
- ринит и сезонная аллергия
- затрудненное мочеиспускание
- воспаление и боль в суставах
- мышечные спазмы
- высокое содержание сахара в крови
- бактериальные инфекции, такие как инфекции мочевыводящих путей
Однако, более конкретно, научные исследования крапивного чая ограничены. Большинство исследований сосредоточено на сушеных листьях крапивы или настойках крапивы.
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