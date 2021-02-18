Данные о пользе чая из крапивы для здоровья ограничены. Однако листья крапивы содержат много полезных антиоксидантов, витаминов и минералов, которые могут присутствовать в чае из крапивы. Эта информация опубликована в International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.

Крапива двудомная, или Urtica dioica, - это многолетнее цветущее растение, произрастающее в Северной Америке, Европе и Азии. Это обычное растение, которое можно есть. Люди также используют его в лечебных травах и народной медицине.

Исторически сложилось так, что люди использовали крапиву для лечения самых разных заболеваний, в том числе:

ринит и сезонная аллергия

затрудненное мочеиспускание

воспаление и боль в суставах

мышечные спазмы

высокое содержание сахара в крови

бактериальные инфекции, такие как инфекции мочевыводящих путей

Однако, более конкретно, научные исследования крапивного чая ограничены. Большинство исследований сосредоточено на сушеных листьях крапивы или настойках крапивы.

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