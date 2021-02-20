Для одеських батьків, мрія - віддати дитину до дитсадка. Через неконтрольовану забудову. Адже квартир у місті більшає, відповідно і сімей, які в них житимуть, а дитсадків, натомість - не будують. Тож у дошкільних закладах катастрофічно не вистачає місць. І куди хочеш - туди й дівай дитину.

Яким може бути вихід з ситуації, та за якої черги можна прилаштувати дитину?

В Одесі приблизно 130 комунальних (тобто безкоштовних) дитячих садочків, і всі вони наразі не просто заповнені, а перевантажені. Це визнають і в місцевому Департаменті освіти, але зробити з цим нічого не можуть.

Олена Буйневич, начальник Департаменту освіти та науки Одеської міськради:

На 100 місцях в середньому в закладах дошкільної освіти виховується 141 дитина. Черга на кінець грудня 2020 року становила 1968 дітей у віці від трьох до п'яти років.

Молоді батьки скаржаться: черга при цьому просувається вкрай повільно. Альтернатива - приватні дитсадочки, але перебування дитини там коштуватиме батькам від 5 до 10 тисяч гривень щомісяця. Таке задоволення по кишені не кожному.

Наталія, жителька Одеси:

Встали в очередь, я вам скажу, еще в год и восемь - уже вот восемь месяцев практически на двадцать третьих местах, так и стоим, ждем!

Світлана, жителька Одеси:

Группы в детских садах переполнены в два раза, что вынуждает детей спать на трехъярусных кроватях, а иногда даже по двое в одной.

Депутати міськради вважають: проблему вже б давно вирішили, якби забудовники Одеси виконували свої обіцянки. А поки що вони спочатку запевняють, що разом з будинками зводитимуть школи й дитсадки, а потім на цих ділянках просто "вліплюють" чергову висотку.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

К сожалению, инфраструктура под застройку не обеспечивает потребности. Потому что рядом с комплексом высокоэтажных домов должна быть школа, должен быть детский сад, а вся эта нагрузка падает на плечи старых школ, которые строились еще при Советском союзе, и старых детских садов. Вот вопрос к органам и структурам, которые вводят дома в эксплуатацию, которые выдают разрешительные документы на эксплуатирование этих домов: ведь в каждом проекте обязательно предусмотрено включение школы или детского сада.

В одеській опозиції переконані: чинній владі просто не вигідно наводити лад у цій сфері, адже кожен квадратний метр забудови приносить чиновникам додаткові корупційні прибутки.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Каждый детский сад, который городская власть заставит застройщиков построить за какое-то разрешение на строительство, за возможность построить высотку - это уменьшит их коррупционную составляющую! Потому что застройщик потом просто скажет им: "ребята, слушайте - я и детский сад строю, и школу строю, и там еще какие-то площадки, парки, и все, все, все - он скажет: так чего я вам буду платить, если я уже и так вложился в городскую инфраструктуру?" Но городская власть же - они же выбирают не инфраструктуру городскую строить - они выбирают пополнение собственного кармана! А в итоге страдает кто? Страдают мы с вами - простые одесситы!

При цьому в Одесі передбачена програма виплати компенсацій родинам, які змушені віддавати дітей у приватні садочки, але через бюрократичні перепони вона працює лише на папері. Опозиціонери наполягатимуть, щоб принаймні ця програма все ж таки виконувалась.