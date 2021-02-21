Ще однією новиною цього тижня стало масштабне підвищення цін на продукти. Подорожчали яйця, картопля, цукор, олія та борошно. І це при тому, що Україна є одним зі світових лідерів з експорту соняшнику та зерна.

Що відбувається з цінами? Чому така екзотична оливкова олія скоро зрівняється в ціні з нашою - соняшниковою? Та коли замість борщу й вареників українцям стане дешевше купувати омари й устриці, - дізналася Галина Якушко.

Цукор солодкий по ціні буде гіркий.

Чому стратегічні для кожної сім'ї продукти так додали в ціні? Ми з'ясували з чого складається вартість цих продуктів, що на неї впливає і коли чекати на здешевлення.

Ціни на основні продукти харчування продовжують зростати. За останній рік яйця та цукор вже подорожчали удвічі. Олія на чверть. Борошно приблизно на десять відсотків. Такі дані Держстату.

Але найбільше цінники зросли саме після 1 січня. Що так сильно вплинуло на вартість?

Пані Віру та пані Анну ми зустріли на столичному ринку. Обоє дрібні підприємиці. Тут вони скуповуються для своїх кіосків. Працюють у селах. Кожного клієнта як і кожну ціну, знають на пам'ять. Кажуть, здорожчання сильно вдарило по селянах.

Віра, власниця продуктового кіоску:

Просять дайте пів літру. От берем цю пляшку окриваємо, в пів літрові бутилочки розливаємо і так продаємо і так краще беруть, бо не вистачає в людей коштів. Я ж знаю що кусочок оставався то й голубів покормлять. розумієте а сьогодні вона не бере ту лишню хлібину вона пів хлібинки.

Алла, власниця продуктового кіоску:

Більше муки беруть, самі щось печуть. Да, так що менше спрос там на солодке. Більше там маргарин, мука береться, бачимо, що люди самі більш печуть щось.

Схожа ситуація і в Чернівцях. На тамтешніх ринках покупців не багато. І не через мороз чи коронавірус - людей відлякують високі ціни. Десяток домашніх яєць обійдеться - у пів сотні гривень.

Лівія, продавчиня:

Ну я за 45 лишила, а то продають по 50. За неділю шо зібрала, то й продала і всьо.

То що ж так вплинуло на ціну? Експерти кажуть - найперше збільшення вартості пального.

Тарас Козак, економічний експерт:

Ціна на пальне враховується у ціні всіх товарів, адже для того, щоб курка знесла яйце, ій треба привозити корм. Це пальне. Цей корм треба виростити. Це значить комбайни, трактори - це теж пальне. Тобто всюди зашита ціна на пальне.

Та це не єдина причина.

Курячі яйця. Їх можна знайти чи не в кожному холодильнику українця. Та чи задумувалися ви коли небуть - чому вони коштують стільки, скільки коштують? Зараз розкажемо.

То від чого залежить ціна на таке звичне куряче яйце? По перше, від корму, який їсть курка. Зростає ціна на харчування для птахів зростає і утримання курей. По друге від опалення самого курника. Домашня птиця несеться лише в теплих умовах, отже в курнику має бути постійне опалення.

От і виходить, утримувати курку стало задоволенням не з дешевих, бо зросла ціна на зернові та електроенергію. Не на руку зіграла і дуже холодна зима, з морозами до мінус двадцяти градусів.

Олександр Охрименко, економічний експерт:

На ринку є яйця від приватників. Почало холодати і кількість виробництва яєць дуже суттєво впала. Ну, тому що птиця, якщо вона в домашніх умовах, якщо їй холодно - вона дуже зменшує. Ну, чисто фізіологічно.

Та є і хороші новини. Експерти певні, ціни на яйця з потеплінням точно впадуть. Найімовірніше у травні.

А що ж з ціною на борошно? Нагадаємо, що його вартість за рік зросла на 10%. Справа в тому, що через минулорічну посуху пшениці виростили менше. На неї з'явився попит і відповідно - виросла ціна.

Схожа ситуація і з цукром. Минулорічний неврожай цукрового буряка напряму вплинув на ціну.

Іван Томич, член Союзу українського селянства:

Дефіцит вологи, а цукровий буряк без вологи ніщо, був в багатьох областях цей дефіцит. І тому це вплинуло на урожайність.

Ціни і дійсно кусаються. Наприклад, вартість мішка цукру зросла більше, ніж на третину.

Тетяна, продавчиня:

Цукор зібраний ясно, що не в лютому місяці і не в січні. А цей цукор, котрий був 600, тепер коштує 980. А цукор ж той самий, що був зібраний восени.

Та якщо ви дуже любите цукор і все ж хочете заощадити, то класти його в чай менше доведеться ще мінімум рік.

За прогнозами експертів саме тоді ціна на цукор найімовірніше і повинна знизитись.

Адже, цьогоріч очікують на хороший врожай. На відміну від торішньої зими зараз снігу випало більш, ніж достатньо. Земля волога і не дуже промерзла.

Минулорічний неврожай торкнувся і соняшників. А отже і цін на олію. До того ж, ключову роль зіграв... коронавірус. Справа в тому, що Україна світовий лідер з експорту соняшникової олії. Майже третину у нас закупила Індія, де з початком пандемії олію почали масово скуповувати.

Олександр Охрименко, економічний експерт:

От Індія там майже мільярд населення. і люди коли оце все почалося біжать в магазин купують запас олії ціна раз і полетіла. За останні 7 років не було такої високої ціни на олію, як зараз.

Деякі покупці навіть почали більше купувати оливкову олію. Ціна на неї подекуди зрівнялася з вартістю соняшникової. І тут прогнози невтішні. Чекати на здешевлення соняшникової олії не варто. Вона впаде у ціні хіба що тоді, коли її запаси зі своїх домівок покупці Раптом повернуть назад у магазин.

А якщо серйозно, то аби знизити ціни потрібно виробляти більше продукції. Для цього українці мають розвивати власні фермерські господарства, та залучати інвестиції. Поки це далека перспектива. Бо ж через корупцію міжнародні партнери не готові приходити в нашу країну з новими фермерськими господарствами, незважаючи на родючі грунти та працьовитих людей.