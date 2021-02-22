Критична ситуація на Івано-Франківщині - ковідні стаціонари там заповнені майже на 100 відсотків. В області напередодні запрацювали 16 контрольно-пропускних пунктів. Там чергують поліцейські, медики, рятувальники та військові.

Вони стежать за дотриманням карантинних норм у сфері пасажирських перевезень: перевіряють температуру, а за потреби й документи. У разі виявлення симптомів - спрямовуватимуть до медзакладів.