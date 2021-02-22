На Івано-Франківщині запрацювали ковідні КПП [ Редактировать ]
Критична ситуація на Івано-Франківщині - ковідні стаціонари там заповнені майже на 100 відсотків. В області напередодні запрацювали 16 контрольно-пропускних пунктів. Там чергують поліцейські, медики, рятувальники та військові.
Вони стежать за дотриманням карантинних норм у сфері пасажирських перевезень: перевіряють температуру, а за потреби й документи. У разі виявлення симптомів - спрямовуватимуть до медзакладів.
по теме
За минулу добу кількість хворих на коронавірус у регіоні збільшилася майже на 30 відсотків, а за місяць вчетверо. У тамтешніх лікарнях дефіцит місць і кисню
В країні запрацювали басейни, спортзали, торговельні центри та музеї. Але відвідувати їх можуть лише громадяни з так званими зеленими паспортами - тобто довідками про щеплення чи наявність антитіл після хвороби
Вакцина, яку придбала Україна, спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії Astrazenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Рекомендована ВООЗ для екстреного використання
Активно вакцинуються від коронавірусу й у Великій Британії у королівстві щепили чверть населення. І це третій показник у світі
На Івано-Франківщину цього тижня терміново прилітав головний санітарний лікар, а кілька дні тому в області почали розгортати мобільний госпіталь для ковідних пацієнтів