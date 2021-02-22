Китайці намагалися провезти через Україну сигари та ліки з отрути [ Редактировать ]
Незвичну контрабанду намагалася ввезти до України група китайців, які прилетіли із Куби.
Пасажири намагалися пронести "зеленим коридором" повні валізи кубинських цигарок та гомеопатичних препаратів, зокрема, ліки з отрути блакитного скорпіона.
Загалом митники вилучили забороненого товару на майже п'яти мільйонів гривень.
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