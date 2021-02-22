Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 206 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, за сутки заболели 216 детей и 78 медработников.
Сделано 13 513 ПЦР-тестов, 2 465 ИФА-тестов и 4 205 экспресс-тестов на антиген.
За минувшие сутки:
- летальных исходов - 53 человека;
- выздоровели - 1 353 человек;
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 307 662 человек;
- выздоровели - 1 147 426 человека;
- летальных исходов - 25 156;
Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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