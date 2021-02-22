У Великій Британії упроваджують дитячу трансплантацію серця за новою методою. Вона дозволяє запустити орган та підтримувати його роботу після зупинки у донорів, яких від'єднали від апарату життєзабезпечення.

Від 2015 такі операції успішно проводять дорослим і ось тепер почали застосовувати у дитячій хірургії. Торік у королівстві зробили 6 таких трансплантацій.

Новий підхід дає змогу збільшити кількість доступних донорських органів та зменшити час очікування для пацієнтів.

Джейкоб Симмондс, хірург-трансплантолог: