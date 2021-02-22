Британці впроваджують нову методику пересадки сердець дітям [ Редактировать ]
У Великій Британії упроваджують дитячу трансплантацію серця за новою методою. Вона дозволяє запустити орган та підтримувати його роботу після зупинки у донорів, яких від'єднали від апарату життєзабезпечення.
Від 2015 такі операції успішно проводять дорослим і ось тепер почали застосовувати у дитячій хірургії. Торік у королівстві зробили 6 таких трансплантацій.
Новий підхід дає змогу збільшити кількість доступних донорських органів та зменшити час очікування для пацієнтів.
Джейкоб Симмондс, хірург-трансплантолог:
Багато з наших пацієнтів, що потребують пересадки, настільки слабкі, що їм доводиться чекати на трансплантацію у лікарнях іноді по 6 місяців, а то й більше ніж рік. Тепер цей час істотно скорочується. Якби цього не сталося, деякі з пацієнтів просто не мали би шансів дотягнути до операції.
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