В понедельник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в этом году начнут строить киевскую объездную дорогу. Ее протяженность будет составлять 150 километров. Об этом он сказал в ходе форума "Украина 30".

В августе прошлого года "Укравтодор" презентовал проект строительства новой объездной дороги Киева.

"Киевская объездная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году", - заявил он.

"Ранее сообщалось, что эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Общая стоимость проекта составляет 85 млрд грн", - сообщали ранее в "Укравтодоре".

Ранее мы писали о том, что Кабинет министров установил стоимость проезда по платным дорогам в Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обещал, что все дороги местного значения передадут "Укравтодору".