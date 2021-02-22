Строительство киевской объездной дороги: Зеленский назвал сроки [ Редактировать ]
В понедельник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в этом году начнут строить киевскую объездную дорогу. Ее протяженность будет составлять 150 километров. Об этом он сказал в ходе форума "Украина 30".
В августе прошлого года "Укравтодор" презентовал проект строительства новой объездной дороги Киева.
"Киевская объездная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году", - заявил он.
"Ранее сообщалось, что эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Общая стоимость проекта составляет 85 млрд грн", - сообщали ранее в "Укравтодоре".
Ранее мы писали о том, что Кабинет министров установил стоимость проезда по платным дорогам в Украине.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обещал, что все дороги местного значения передадут "Укравтодору".
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