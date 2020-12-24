Тариф будет зависеть от вида транспорта и колеблется от 80 коп. до 4,6 грн Источник: Укравтодор

Кабинет министров установил стоимость проезда по платным дорогам в Украине. Об этом сообщает "Лига".

Согласно распоряжению, стоимость проезда по концессионным дорогам в Украине рассчитывается в евро в расчете за километр. Тариф будет зависеть от вида транспорта и колеблется от 80 коп. до 4,6 грн.

С водителей мотоциклов, легковых авто, в том числе с прицепами, микроавтобусов (до 10 мест, включая водителя) и грузовиков (с разрешенной максимальной массой до 3,5 т) будут брать по 0,023 евро за километр.

С водителей автомобилей (с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т), автопоездов (с разрешенной максимальной массой до 12 т) и автобусов (от 10 до 29 мест с разрешенной максимальной массой не более 12 т) будут брать по 0,045 евро за километр.

С водителей грузовых автомобилей и автопоездов (с разрешенной максимальной массой более 12 т) автобусов (более 29 мест и разрешенной максимальной массой свыше 12 т) будут брать 0,133 евро за километр.

Платными дорогами в Украине могут стать:

участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

часть дороги М-06 Киев - Житомир - Ровно;

маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19);

маршрут Харьков - Днепр - Запорожье (М-29, M-04, M-18);

часть дороги М-14 от Херсона до Николаева.

Платные дороги существуют в большей части европейских стран и в соседних Россим, Беларуси и Молдове. В некоторых странах проезд бесплатный для легковых автомобилей с местными номерами, но платный для иностранцев и грузовиков.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обещал, что все дороги местного значения передадут "Укравтодору".