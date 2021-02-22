Уже з березня в Україні почнеться індексація пенсій. Їх планують підвищити на 11%. Загалом, цьогоріч Кабмін обіцяє три етапи перерахунку виплат. З квітня пенсіонерам, які продовжують працювати.

Сума залежатиме від зарплати і стажу. З липня до двох тисяч шестисот гривень підвищать пенсію українцям, яким за 65 років. А тим, кому вже є 80, обіцяють платити 3340 гривень.

Ще обіцяють щомісячні доплати людям, старшим за 75-80 років. По 400-500 гривень. А наприкінці року Кабмін запланував збільшити прожитковий мінімум.