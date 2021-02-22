Со среды, 24 февраля, в Украине будет действовать "желтая зона" адаптивного карантина. Стало известно, как должны работать школы в этих условиях. В Министерстве образования и науки рассказали о том, как будут работать школы в этих условиях, говорится на сайте ведомства.

"Желтая зона" адаптивного карантина предусматривает запрет:

посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находится более 50% учеников и учеников;

проводить в школах спектакли, праздники, концерты с участием более чем одного класса и в присутствии зрителей;

проводить культурные, спортивные, научные, образовательные и другие мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади помещения или на открытом воздухе. Также запрет в силе для залов с более 50% заполненных мест.

Если в регионе устанавливается "красная зона", то запрещается посещение школ для всех, кроме учеников 1-4 классов.

При организации дистанционного обучения школа должна действовать в интересах ребенка. Такой процесс предусматривает регулярное взаимодействие учителей с учениками.

Также школы обязаны регулярно отслеживать результаты обучения.

Ранее мы писали о том, что киевлянам рекомендуют не отправлять детей в школу.

Также сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко из-за ситуации с коронавирусом и переполненных больниц срочно выехал в Ивано-Франковскую область.

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