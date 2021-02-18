С пятницы, 19 февраля, все школы Черновцов перейдут на дистанционное обучение. При этом детские сады пока продолжат свою работу.

Об этом заявил заместитель мэра города Юрий Лесюк, передает агентство "АСС".

Чиновник отметил, что на дистанционное обучение переходят ученики от первого до 11 классов.

"Мы получили представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, обращение от главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета министров и приняли решение перевести школы на дистанционное обучение", - сказал он.

Лесюк также отметил, что в ближайшие дни соберется городская комиссия ТЭБ и ЧС, на которой решат вопрос относительно ужесточения остальных мер.

Ранее мы писали о том, что киевлянам рекомендуют не отправлять детей в школу.

Также сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко из-за ситуации с коронавирусом и переполненных больниц срочно выехал в Ивано-Франковскую область.

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