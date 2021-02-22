В Волынской области на автодороге пьяный водитель совершил наезд на двух пешеходов. В результате трагедии один из них погиб.

Мужчина-шофер на скорости съехал с дороги. 17-летний парень погиб на месте, а еще одну пострадавшую, 15-летнюю девушку, с телесными повреждениями доставили в отделение травматологии Ковельской районной больницы.

Отмечается, что виновника страшной трагедии арестовали и предъявили ему подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также, в Одессе пьяный водитель сбил детей на переходе. Автомобиль "Toyota Prius" под управлением 20-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit", в результате чего автомобиль отбросило на пешеходный переход.

Кроме того, в Киеве пьяный водитель устроил массовое ДТП. Авария произошла на Харьковском шоссе. Спровоцировал аварию водитель автомобиля Ford Edge, у которого позже правоохранители зафиксировали 2,47 промилле алкоголя в крови.

Ранее мы писали, что во Львове правоохранитель "под градусом" устроил ДТП. Мужчина передвигался на транспортном средстве Skoda и совершил столкновение с автомобилем Кiа, которым управлял 43-летний житель Львова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.