В Николаеве пьяный водитель совершил наезд на сотрудницу патрульной полиции, после чего предпринял попытку скрыться с места ДТП.

Во время инцидента, экипаж патрульной полиции занимался оформлением нарушения автомобиля Nissan Note, но внезапно на горизонте появилось транспортное средство той же марки и, двигаясь на большой скорости, снесло полицейскую. Пострадавшую сразу же госпитализировали в медучреждение с диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы и переломом челюсти.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что во время погони, водитель-виновник то и дело создавал различные аварийные ситуации и игнорировал законное требование правоохранителей по поводу остановки. В итоге, через несколько кварталов нарушитель был задержан. В процессе ареста, он оказывал сопротивление полиции и имел признаки сильного алкогольного опьянения. в настоящее время решается вопрос о помещении злоумышленника под стражу в следственный изолятор.

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что под Киевом фура "разнесла" полицейский автомобиль. ДТП произошло на 63-м километре автодороги М-05 Киев - Одесса, в это время инспекторы из отделения безопасности дорожного движения остановили на обочине водителя грузовика MAN за нарушение ПДД.

Кроме того, в Броварах пьяный полицейский сбил двоих женщин на пешеходном переходе, одна из женщин скончалась. а место прибыло руководство столичного управления полиции и полиции Киевщины.

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