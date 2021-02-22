Глава Киевской ОГА заболел COVID-19 [ Редактировать ]
Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заболел COVID-19. Он получил положительный результат теста на коронавирус.
Об этом Володин сообщил в Facebook.
"На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", - написал он.
Глава ОГА отметил, что с командой госадминистрации продолжает работу в штатном режиме, только будет приобщаться ко всем процессам дистанционно.
Володин призвал жителей области соблюдать карантинные ограничения, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, избегать скоплений людей, а также внимательно относиться к своему самочувствию.
по теме
Европейская комиссия пообещала выделить дополнительные средства для расширения возможностей по решению проблемы мутации коронавируса
С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое
Устройство анализирует дыхание человека
В случае необходимости могут это количество умножить вдвое
Кроме того, он сказал, что не хочет прогнозировать, когда именно прибудет партия вакцины AstraZeneca