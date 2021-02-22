Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заболел COVID-19. Он получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом Володин сообщил в Facebook.

"На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", - написал он.

Глава ОГА отметил, что с командой госадминистрации продолжает работу в штатном режиме, только будет приобщаться ко всем процессам дистанционно.

Володин призвал жителей области соблюдать карантинные ограничения, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, избегать скоплений людей, а также внимательно относиться к своему самочувствию.