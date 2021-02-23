В современных магазинах можно найти множество продуктов и напитков с пометками "без сахара", а на деле производители добавляют в состав немало других опасных ингредиентов, чтобы придать сладость продукту. Как итог - проблемы с ЖКТ и другими системами, передает newsyou.info.

Все подсластители и надписи sugar free - чистой воды маркетинговый ход. В большинстве подсластилей имеется фруктоза, опасная для желудка и прочих органов. Ведь они не способны усваивать фруктозу в чистом виде (это не касается фруктозы из фруктов). Она сразу попадает в печень и превращается в глюкозу, что требует от организма много энергии. Но в то же время происходит чрезмерное скопление жиров в печени. В конечном итоге этот процесс способен перерасти в диабет 2 типа.

Какие есть сахарозаменители

Сироп агавы - представляет собой почти 100% фруктозу, слаще сахара и меда в 1,4-1,6 раза. При этом высокая калорийность - 310 ккал на 100 граммов.

Кленовый сироп тоже нельзя назвать безопасным. За счет него происходит повышение уровня сахара в крови.

Сироп топинамбура содержит 80% фруктозы. В виноградном сахаре - чистая глюкоза, кокосовом - 70% фруктозы. А стевия, которая в несколько сотен раз слаще, чем сахар, способна спровоцировать аллергические реакции.​​

Ранее мы писали о том, что врачи назвали самый вредный суп. Ученые и диетологи до сих пор продолжают споры о том, является ли суп полезным блюдом.

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