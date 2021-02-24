Пять государств-членов Европейского Союза Литва, Бельгия, Дания, Испания и Польша подали прошение руководству ЕС о принятии мер для срочного расширения мощностей по производству вакцин от коронавируса. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, общий документ был направлен в Совет Европы, заседание которого назначено на 25 февраля 2021 года. В ходе него будут подняты, в том числе, вопросы производства препарата.

Новые штаммы коронавируса ставят под угрозу усилия стран-членов по борьбе с пандемией и возвращению к привычному ритму жизни.

Отмечается, что в письме описана необходимость оказания всесторонней помощи европейским производителям вакцин от коронавируса в случае их столкновения с различными проблемами и риска провалить план производства препаратов.

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Кроме того, ВОЗ выплатит компенсации за побочные эффекты от COVID-вакцин. Пострадавшие от препарата смогут подавать свои заявки через специальный сайт, который планируют запустить к концу марта.

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