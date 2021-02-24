Страны ЕС подали срочное заявление в Брюссель: что произошло [ Редактировать ]
Пять государств-членов Европейского Союза Литва, Бельгия, Дания, Испания и Польша подали прошение руководству ЕС о принятии мер для срочного расширения мощностей по производству вакцин от коронавируса. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, общий документ был направлен в Совет Европы, заседание которого назначено на 25 февраля 2021 года. В ходе него будут подняты, в том числе, вопросы производства препарата.
Новые штаммы коронавируса ставят под угрозу усилия стран-членов по борьбе с пандемией и возвращению к привычному ритму жизни.
Отмечается, что в письме описана необходимость оказания всесторонней помощи европейским производителям вакцин от коронавируса в случае их столкновения с различными проблемами и риска провалить план производства препаратов.
Читайте также, фармацевтическая компания Pfizer собирается увеличить поставки своей вакцины от коронавирусной инфекции на территорию Европейского Союза. В настоящее время речь идет о ввозе 75 миллионов доз препарата.
Кроме того, ВОЗ выплатит компенсации за побочные эффекты от COVID-вакцин. Пострадавшие от препарата смогут подавать свои заявки через специальный сайт, который планируют запустить к концу марта.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Препарат поступает в страну несколькими траншами
Медики должны провести ряд исследований
Жуткое заявление сделали в министерстве иностранных дел страны
Минцифры ведет переговоры с Министерством здравоохранения
Вакцины от COVID-19 Украина будет получать двумя путями