Газоснабжающая компании "Нафтогаз Украины" установила мартовскую цену на газ в размере 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".

"Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана "Месячный"составит 6,86 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для клиентов компании, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн в соответствии с условиями договоров.

В пресс-службе добавили, что компания как поставщик "последней надежды" также обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика в период перехода к новому. Цена на газ для клиентов ППН в марте - 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения.

Сейчас газ от ППН получают более 300 тыс. клиентов.

Ранее мы писали о том, что с 1 января 2021 года в Украине подорожает транспортировка газа. Согласно утвержденным тарифам на 2021 год, для 20 из 22 облгазов цены на доставку газа вырастут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.