Аномальная погода: синоптики дали прогноз на март [ Редактировать ]
Погода в Украине в первые дни марта точно не будет весенней - в большинстве регионов ожидаются дожди и снег. По словам народного синоптика Леонида Горбаня, весна наступит не раньше второй декады месяца.
"Март будет нестабильным месяцем с большим количеством осадков и перепадами температуры, по-настоящему весенняя погода установится в нашей стране только к апрелю. При этом настоящее весеннее тепло ожидается не раньше двадцатых чисел апреля, но этот теплый период будет непродолжительным", - говорит синоптик.
По прогнозу Горбаня, к концу апреля ожидается понижение температуры, пройдут затяжные дожди. В первой половине мая температура воздуха будет довольно высокой, но при этом погодные условия будут омрачены дождями.
Начиная с 15 мая, прогнозируется сухая и жаркая погода, но в последние дни весны температура понизится и опять пройдут дожди.
Ранее сообщалось, что температура океанов побила 2900-летний рекорд. Изменение температуры океанических вод вызывает разрушительные изменения в глобальном климате.
Также мы писали о том, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной. Первое ощутимое потепление придет в страну уже в конце февраля, однако оно будет непродолжительным.
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