В Германии зафиксировали наибольшее температурное колебание с момента начала официальных наблюдений - за неделю температура повысилась на 41.9 ° C, сообщает The Local.

Исследователи климата с Германской метеорологической службы (DWD) заявили, что страна никогда раньше не испытывала таких колебаний, которые были зафиксированы на метеостанции в центральном немецком городе Геттинген.

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Так, 14 февраля там было -23,8 градуса мороза, а уже через семь дней, 21 февраля, термометр показывал 18,1 градус тепла. Это означает, что температура резко возросла на 41,9 ° C.

Предыдущий рекорд в Германии был установлен в мае 1880 года, в первые дни ведения официальных метеорологических наблюдений. По словам представителя DWD, в то время за семь дней было зафиксировано повышение температуры на 41 ° C.

Кроме того, в северной Германии в понедельник были зафиксированы два региональных зимних рекорда тепла: в Квикборне в Шлезвиг-Гольштейн самая высокая температура составила 18,9 ° C, что выше рекордной температуры в 17,8 ° C два года назад. В Гамбурге метеостанция Нойвиденталь показала в понедельник рекордные 21,1 градуса тепла.

Отмечается, что температура воздуха в Германии будет оставаться высокой всю неделю и снова упадет на выходных.

Ранее сообщалось, что температура океанов побила 2900-летний рекорд. Изменение температуры океанических вод вызывает разрушительные изменения в глобальном климате.

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