В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "коллаборационной деятельности", который предусматривает уголовную ответственность за отрицание вооруженной агрессии против Украины и оккупации ее территорий. Об этом сообщила в Facebook одна из авторов документа, заместитель председателя президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Во время поездки на фронт в прошлом году много общалась с нашими военными по проблеме коллаборационизма (содействие отдельными гражданами или юридическими лицами государств-агрессору в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, включая поддержку вооруженных формирований и оккупационных администраций государств-агрессора и другие действия, квалифицируемых как коллаборационизм). Обещала исследовать вопрос и зарегистрировать законопроект.

Коллаборационной деятельностью в Украине будет признаваться публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданином Украины к:

поддержки решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований;

оккупационной администрации государства-агрессора;

сотрудничества с государством-агрессором, вооруженными формированиями или оккупационной администрацией государства-агрессора;

непризнание распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Украины.

За нарушение закона грозит лишение права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет. За соответствующую пропаганду в учебных заведениях можно будет получить до трех лет заключения.

До 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит тем, кто добровольно исполняет должностные обязанности на неподконтрольных Киеву территориях.

Законом предусматриваются основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных и религиозных организаций за сотрудничество с государством-агрессором.

Напомним, что 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против 19 юридических лиц и 8 физических, в том числе народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Позже в Офисе президента прокомментировали это решение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский категоричен в том, что "нельзя играть в чужой команде и претендовать на право формировать в Украине правила или определять ценности".