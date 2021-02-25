У Києві зупинили роботу одинадцяти торговельних центрів через пвсевдомінерів [ Редактировать ]
У Києві напередодні псевдомінери зупинили роботу одинадцяти торговельних центрів та одного готелю. До поліції надійшли повідомлення про замінування ТРЦ у різних районах столиці.
Усіх відвідувачів звідти евакуювали. Після обстеження приміщень - вибухонебезпечних предметів не виявили.
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