У найвидатнішої жінки України Лариси Косач сьогодні 150-літній ювілей. Усім вона відома під псевдонімом Леся Українка. Письменниця стала новаторкою української культури загалом. Свій перший вірш Лариса Косач створила, коли їй було лише 8 років.

Згодом писала в різних жанрах - поезії, прози, публіцистики. Найвідоміші її твори - збірки віршів "На крилах пісень", "Думи і мрії", драми "Камінний хрест", "Бояриня", "Лісова пісня". Родина Лесі прожила в Києві 10 років - в будинку на Саксаганського - нині там музей.

Щоправда, сама письменниця бувала тут лише влітку, бо часто виїжджала на лікування. Цього року день народження Лесі Українки відзначатимуть на державному рівні. Відповідний указ президент підписав наприкінці січня. До святкування ювілею видатної українки долучилися і в ЮНЕСКО.