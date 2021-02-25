Число зараженных COVID-19 в Украине резко возросло [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 24 февраля, в Украине выявили 8 147 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.
За сутки заболели 483 ребенка и 301 медработник.
Сделано 36 670 ПЦР-тестов, 22 760 ИФА-тестов и 27 496 экспресс-тестов на антиген.
Ранее сообщалось, что уже со среды, 24 февраля, в стране начнется вакцинация от коронавируса. На первом этапе будут прививать мобильные бригады. Читайте также, какие области первыми получат препарат.
Также мы писали о том, что Украину поделили на зоны карантина. В "зеленую" зону пока не попала ни одна область страны.
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