По состоянию на среду, 24 февраля, в Украине выявили 8 147 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.

За сутки заболели 483 ребенка и 301 медработник.



Сделано 36 670 ПЦР-тестов, 22 760 ИФА-тестов и 27 496 экспресс-тестов на антиген.

Ранее сообщалось, что уже со среды, 24 февраля, в стране начнется вакцинация от коронавируса. На первом этапе будут прививать мобильные бригады. Читайте также, какие области первыми получат препарат.

Также мы писали о том, что Украину поделили на зоны карантина. В "зеленую" зону пока не попала ни одна область страны.

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