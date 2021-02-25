В Одессе на промтоварном рынке трое мужчин пытались открыть сейф и украсть из него крупную сумму денег в гривневом и долларовом эквиваленте.

Злоумышленники проникли в помещение, где находились финансовые средства через окно, однако, в итоге забрать смогли только деньги из кассы.

Фото: Нацполиция

Сговорившись, один из злоумышленников проник в павильон, повредив окно на втором этаже, а двое его сообщников тем временем наблюдали за обстановкой вокруг. Кроме сейфа, в котором лежали более полутора миллиона гривен и около ста восьмидесяти тысяч долларов, правонарушители взяли несколько тысяч гривен из кассы, но забрать их с собой не смогли.

Отмечается, что правоохранители оперативно задержали воров, сейчас с ними проводятся следственные действия. Всем им грозит наказание в виде тюремного заключения, сроком от 7 до12 лет с конфискацией имущества. Стало известно, что один из злоумышленников до совершения преступления работал у хозяина обворованного помещения.

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что грабители украли миллионы из VIP-отделения банка в Киеве. Во время беспрецедентного ограбления сейфового хранилища преступники забрали из ячеек драгоценности и деньги клиентов.

Кроме того, в Киеве полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже 300 тысяч гривен с банковского сейфа. ЧП произошло на улице Евгения Коновальца, что в Печерском районе столицы.

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