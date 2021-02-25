PlayStation VR появится в продаже не раньше 2022 года Источник: Unsplash

После запуска оригинальной платформы VR прошло чуть более 4 лет – она впервые появилась для игровых приставок PlayStation 4. Казалось, что с выходом PlayStation 5 идея продолжить развитие VR была "похоронена", но Sony официально объявила о выпуске нового поколения PlayStation VR.

Проект пока находится в активной разработке, поэтому ждать его появления в продаже раньше 2022 года не стоит.

Sony подтвердила, что новая гарнитура виртуальной реальности разрабатывается специально для PlayStation 5.

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Хидеаки Нишино, старший вице-президент Sony Interactive Entertainment, заявил, что система VR следующего поколения позволит "резко повысить производительность и интерактивность", что приведет к еще большему ощущению погружения и присутствия в игровых мирах.

Sony выпустила оригинальную PlayStation VR в конце 2016 года для PlayStation 4. Гарнитура также совместима с новыми консолями компании. Однако визор следующего поколения поднимет все на совершенно новый уровень благодаря улучшенному разрешению, полю обзора и отслеживанию.

Устройство будет подключаться к PS5 через один шнур, чтобы упростить настройку и повысить удобство использования.

Нишино не стал вдаваться в подробности, учитывая, что предстоит еще много работы. Но руководитель отметил, что в комплект будет включен новый контроллер VR, который заимствует некоторые из ключевых функций, используемых в беспроводном контроллере DualSense.

Дата выпуска и информация о ценах не разглашаются. Но Нишино сказал, что гаджет в 2021 году не выйдет. Также у пользователей будет время заполучить дефицитную PlayStation 5.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как реальная стоимость PlayStation 5 оказалась выше в 2,5 раза. В то же время PlayStation 5 и Xbox Series X названы лучшими изобретениями 2020 года.

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