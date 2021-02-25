В США родился пес с шестью лапами Источник: Facebook

В американском городе Оклахома-Сити родился необычный щенок - с шестью лапами. Об этом сообщили в Facebook сотрудники ветеринарной клиники Neel Veterinary Hospital.

У девочки по кличке Шкипер породы австралийский бордер-колли все шесть лапок функционируют и реагируют на раздражители. Также у нее есть два хвоста.

Ветеринары пишут, что это первый шестилапый щенок, которому удалось выжить в материнской утробе и появиться на свет.

Органы необычного пса работают нормально, хотя у него есть ряд врожденных дефектов: две области таза, два мочевыводящих пути, две репродуктивные системы и признаки расщепления позвоночника.

Специалисты прогнозируют, что Шкипер сможет благополучно развиваться и вырасти.

Мама-колли от необычного потомства отказалась, потому ветеринарам приходится выкармливать щенка из бутылочки.

Ранее сообщалось, что собака с выдающимся интеллектом породы бордер-колли попала в Книгу рекордов Гиннесса.