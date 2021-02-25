Загострення у Вірменії. Генштаб країни виступив з вимогою до прем'єр-міністра Нікола Пашиняна скласти свої повноваження - у відповідь на звільнення прем'єром заступника керівника Генштабу. Пашинян дії військових назвав "спробою державного перевороту". Через це у Єревані протестують.

У Вірменії політична криза набирає нових обертів. Напередодні прем'єр Нікол Пашинян звільнив заступника керівника Генерального штабу Тирана Хачатряна. За інформацією BBC, причиною відставки стало те, що Хачатрян нібито висміяв слова очільника уряду про російські оперативно-тактичні комплекси "Іскандер". У самому Генштабі теж відреагували, опублікувавши заяву з вимогою відставки Пашиняна. На думку військових, він разом з урядом "не здатен ухвалювати адекватні рішення в цій критичній і доленосній для вірменського народу ситуації". Цю заяву підтримали й в опозиції. А прем'єр такі дії Генштабу назвав "спробою державного перевороту".

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:

Зараз перед нами найважливіший виклик - ми маємо зберегти владу в руках народу. Бо такі дії - це спроба державного перевороту в країні.

Після заяви Генштабу щодо відставки Пашиняна посади позбувся його голова Онік Гаспарян. У центрі Єревана збираються протестувальники. Подекуди між людьми виникають сутички. Хтось виступає за відставку Пашиняна, а дехто - навпаки, - захищає його.

Згодом Пашинян долучився до своїх прихильників у центрі Єревана, де, за даними місцевих ЗМІ, у небі помітили військову авіацію. У мегафон він заявив: ситуація під контролем.

Противники Нікола Пашиняна протестують в країні від середини листопада. І неодноразово зазначали: поразку у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах прем'єрові не пробачать.

Еліна Міхранян, протестувальниця:

Я хочу відставки Пашиняна, бо він віддав наші території. І я втратила частину своєї землі. І хоч мені не подобається наша опозиція - я не маю іншого вибору, ніж протестувати.

Ситуація у Єревані напружена. Чи призведе це до відставки Пашиняна - наразі невідомо. Після протистояння з Баку за Нагірний Карабах - боротьба за владу у Вірменії триває.