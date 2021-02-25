Верующие Украинской Православной Церкви негативно отнеслись к положениям законопроекта, который позволяет запретить деятельность религиозных организаций по решению суда.

Центр информации УПЦ предложил пользователям высказать свое мнение по поводу законопроекта № 5101,

в положениях которого предлагается внести изменения в действующий "Закон о свободе совести и религиозных организациях", которые позволят прекратить деятельность религиозной организации по решению суда.

Принять участие в дискуссии было предложено 23 февраля. По состоянию на сегодняшний день на тему обратили внимание более 15 тысяч пользователей, многие оставили свои комментарии в Фейсбук и Инстаграм...на официальных страницах Центра информации УПЦ.

"Категорически против! Это нарушение прав человека. Каждый имеет право на свободу вероисповедания. Чем далее, тем более враждебными становятся законы, которые создают для угнетения нашей Украинской Православной Церкви", - написала Оксана Мартынюк.

Вадим Богатырев отметил, что законопроект 5101 нарушает статью 35 Конституции Украины, согласно которой "каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания".

"Закон нарушает конституционные права человека! Каждый имеет право выбора! ️Почему других конфессий не видят? Почему закрывают глаза на избиение, разгромы, срезы замков на храмах, поджоги монастырей? Почему этого никто не видит? Мешает им только УПЦ, которая против зла и ненависти, против нехристианских ценностей, которые вводят под видом "свободы" в наше образование", - отметила Олеся Ковальчук.

"Конечно, при желании УПЦ они подпишут под каждым пунктом этого законопроекта. Этого и добиваются. Но "яко с нами Бог"! Церковь всегда переживала гонения, но всегда выходила победителем. Потому что фундамент -Христос. А у них что? Песок!", - считает Наталия Евангел.

В своих комментариях верующие назвали законопроект манипулятивным и политическим по своей сути.

"УПЦ вне политики и обвинений ей никто не может предьявить. И только такие законопроекты путем лжесвидельств могут и дальше распинать Христа. Уничтожать живую Церковь и взамен людям предлагать муляжи - этого не делали даже коммунисты и фашисты", - отметила Татьяна Ищенко.

"Законопроект, вводимый на манипуляциях. Людям светским внушают, что УПЦ подчиняется РПЦ, но это не так. Но разбираться всем лень, каждый слышит, что хочет. В итоге пострадают миллионы христиан, граждане страны, объявленные вне закона в собственном государстве", - написала Ольга Полянская.

В комментариях верующие украинцы назвали действия одного из авторов закона - Петра Порошенко - "пройденным политическим приемом" и предостерегли власть от необдуманных решений.

"Хотят забрать веру, все, что осталось и лишить духовности - старый сценарий Порошенко. ПЦУ - политический каркас, который он создал в свое время для поднятия своего рейтинга. Армия, мова, вера. Это мы уже проходили", - написала Елена Рудицкая.

"Если проголосуют за "ликвидацию" УПЦ, то это приведет к полномасштабной гражданской войне по всей стране, а впоследствии и к распаду Украины, как единого целого государства. В советское время наша Церковь уже была как бы "ликвидированной", и ничего, пережила все это и выжила. Так наша Православная Церковь переживет и нынешнюю безбожную украинскую власть", - написал Артур Нестеров.

"Очевидно, что данным законом авторы хотят любыми возможными способами дискредитировать УПЦ. Сначала они решили попытаться добиться переименования под предлогом, что управляющий центр находится в стране- агрессоре, хотя в документах четко указано, что центр находится в Киеве. Теперь же следующее наступление - это попытка ликвидации Церкви через суд. Никакая другая религиозная организация не получает сколько нападений, лжи и беззакония, как наша Украинская Православная Церковь. "Кто захочет жить благочестиво - гонимы будут", - говорится в Апостоле. Хочется пожелать одного - быть мужественным, верным, ничего не бояться. Помоги нам Бог", - написал пользователь под именем Богдан.

Верующие призвали молиться за дарование разума властям и защищать Церковь.

"Боже, дай разум нашим властям, чтобы они себя не ставили выше Бога", - отметила Мария Белоус-Воловод.

"Они думают, что будут жить вечно, но не надо забывать, что последний суд – Господа", - подчеркнул Федор Грицюк.

"За их необдуманные шаги будут расплачиваться следующие поколения украинцев", - считает Григорий Маминчук.

"Не дай Бог, чтобы приняли такой "закон", но если Господь попустит такие испытания православным, то у нас есть прекрасный пример Черногории, где верующие отстояли свои святыни и уже сейчас получают награды. Поэтому не будем равнодушны, как призовет Бог на защиту нашей Матери Церкви!", - написала Анжелика Кошмарюк.

Депутаты хотят позволить прекращать деятельность религиозных организаций в случае установления судом фактов совершения этой организацией действий, направленных на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, а также распространение сведений, содержащих оправдание, признание правомерным, отрицание "вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году".

Основным автором документа является бывший президент Украины Петр Порошенко.

Религиозные эксперты не исключают, что законопроект призван создать основания для ликвидации УПЦ через суд.

Таким образом, под "разжигание религиозной вражды" может попасть критика церковных рейдеров или отказ отпевать прихожанина другой конфессии.