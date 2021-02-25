Первая ракетка Украины Элина Свитолина находится в Украине после выступления на Australian Open. Украинка посетила Министерство молодежи и спорта, где ей вручили награду - Орден за заслуги II степени.

Свитолина сказала, что представлять Украину для нее честь и заявила о желании выиграть олимпийскую медаль.

Для меня эта награда - большая мотивация и то, что прибавляет мне уверенности. Я выступаю за Украину, для меня это большая честь и это то, что двигает меня к новым достижениям.

"Для меня Олимпиада всегда в приоритете. Большие шлемы Большими Шлемами, но Олимпиада главная и всегда стоит в моей голове отдельно. Я очень хочу привезти медаль", - сказала теннисистка.

Напомним, что в 2018 и 2019 годах Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, а в 2020-м проиграла в матче третьего круга.

Ранее сообщалось, что украинские теннисисты Сергей Стаховский и Марта Костюк проиграли стартовые матчи Australian Open. После их вылета на турнире оставалась только Элина Свитолина.