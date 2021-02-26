Президент Украины Владимир Зеленский выразил искренние поздравления украинским футбольным клубам "Динамо" и "Шахтеру" с победами в Лиге Европы. Об этом глава государства написал в своем Facebook.

Президент пожелал украинским командам успехов в будущих матчах, а также, в итоге, встретиться в финале турнира Лиги Европы.

Искренне поздравляю киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы! Спасибо вам, ребята! И желаю встретиться в финале.

Читайте также, В среду и четверг 24 и 25 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" на пустом стадионе "Ян Брейдел" обыграло бельгийский "Брюгге" (1:0). Таким образом, как киевляне, так и донецкий "Шахтер" вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Кроме того, Донецкий "Шахтер" обыграл израильский "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы. Матч закончился со счетом 2:0. Победные голы забили Алан Патрик и Тете. К поединку с "горняками" "Маккаби" подходил с беспроигрышной серией из 14 матчей во всех турнирах, тогда как для дончан это был лишь второй официальный матч.

Ранее мы писали, что еврокубки принесли украинскому футболу более 80 миллионов. Наибольшую выплату получил донецкий "Шахтер". "Горняки" заработали 14,7 миллионов евро за участие, также 20,29 миллионов доплатили им за позицию в рейтинге УЕФА.

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