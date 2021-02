Донецкий "Шахтер" обыграл израильский "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы. Матч закончился со счетом 2:0. Победные голы забили Алан Патрик и Тете, передает "РБК-Украина".

К поединку с "горняками" "Маккаби" подходил с беспроигрышной серией из 14 матчей во всех турнирах, тогда как для дончан это был лишь второй официальный матч.

Начало матча было за игроками израильского клуба. Уже на 5-й минуте "Маккаби" могло надеяться на взятие ворот, однако Матвиенко в подкате перехватил передачу на Пешича, который оказывался бы в нескольких метрах перед воротами Трубина. А на 12-й минуте Пешича вывели уже один на один. Его удар парировал Трубин, после чего мяч попал к Рикану, который чудом не попал в пустые ворота. Правда, после судья зафиксировал у Пешича офсайд.

Ближе к середине тайма "Шахтер" перехватил инициативу. На 23-й минуте "горняки" имели реальный шанс отличиться. Патрик отлично развернулся в штрафной израильтян и выдал передачу в район одиннадцати метров на Мораеса. Но удар бразильского украинца пришелся по центру ворот. А через восемь минут Патрик уже сам оказался в подобной позиции. Сперва Марлос выдал "черпачок" в штрафную на Матвиенко, тот в одно касание отпасовал на Патрика, а бразилец сходу отправил мяч в сетку - 1:0.

До конца первой половины футболисты украинского клуба провели еще несколько опасных атак, однако счет остался неизменным.

If you missed Shakhtar’s opener tonight here it is



Wonderful play from Marlos to find Matvienko who lays it on a plate for Alan Patrick



1-0 at the break 🇺🇦🇮🇱 pic.twitter.com/3Sr4Gj7YdV