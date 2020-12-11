Украинские футбольные клубы завершили свои выступления в групповых этапах турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы, где суммарно заработали 83 миллиона евро. Об этом сообщает Metaratings.

Наибольшую выплату получил донецкий "Шахтер". "Горняки" заработали 14,7 миллионов евро за участие, также 20,29 миллионов доплатили им за позицию в рейтинге УЕФА за 10 лет, еще чуть более 7 миллионов поступило на счет команды за попадание в плей-офф Лиги Европы. На втором месте по выплатам идет киевское "Динамо" 35 миллионов евро, из которых 14,7 - за участие в групповом этапе и 16 миллионов а десятилетний рейтинг ФК, также 4 миллиона пошли за выход в 1/16 группового этап ЛЧ.

Отмечается, что луганская "Заря" заработала 4,69 миллиона евро, 2,8 миллиона за участие в групповом этапе и еще 1,25 миллиона - за две победы.

Читайте также, Украина заняла в рейтинге лучших команд мира по версии ФИФА 24 место. По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила позицию и имеет 1521 балл.

Кроме того, определились все участники play-off Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21. В 1/16 финала Лиги Европы вышли донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

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