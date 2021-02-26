Под Днепром автомобиль протаранил дом: пострадали дети (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Днепропетровской области произошло необычное ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Утром 26 февраля в поселке Чаплинка Петриковского района легковой автомобиль "Nissan Tiida" на огромной скорости вылетел с дороги и врезался в частный дом.
Машина проломила и снесла большую часть стены.
В салоне автомобиля находились четыре человека: мужчина, женщина и два ребенка 5 и 8 лет. Все они пострадали и были отправлены в больницу.
Травмы получила и хозяйка дома, которая в это время находилась в летней кухни. Ее также забрала скорая помощь.
По предварительным данным, что водитель 1984 года рождения не справился с управлением, он был трезв.
Напомним, что утром 26 февраля в Ивано-Франковской области столкнулись сразу шесть автомобилей. В результате аварии погибли два человека, еще один получил травмы.
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