В поселке Чаплинка "Nissan Tiida" на огромной скорости вылетел с дороги и врезался в частный дом Источник: ГСЧС Украины

В Днепропетровской области произошло необычное ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Утром 26 февраля в поселке Чаплинка Петриковского района легковой автомобиль "Nissan Tiida" на огромной скорости вылетел с дороги и врезался в частный дом.

Машина проломила и снесла большую часть стены.

В салоне автомобиля находились четыре человека: мужчина, женщина и два ребенка 5 и 8 лет. Все они пострадали и были отправлены в больницу.

Травмы получила и хозяйка дома, которая в это время находилась в летней кухни. Ее также забрала скорая помощь.

По предварительным данным, что водитель 1984 года рождения не справился с управлением, он был трезв.

Напомним, что утром 26 февраля в Ивано-Франковской области столкнулись сразу шесть автомобилей. В результате аварии погибли два человека, еще один получил травмы.