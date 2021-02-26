Любите активные виды спорта и записывать видеоролики с невероятными моментами из своей экстремальной жизни? Тогда экшн-камера для вас – лучший выбор. Или вы в восторге от путешествий и желаете записать все свои моменты в панорамном видео? То тут лучше подойдет 360-градусная фотокамера, вроде Insta360 One X2.

Но как быть, если вы не можете выбрать между экшн-камерой 4K и 360-градусной съемкой? Так почему бы не использовать оба варианта?

Такова идея Insta360 ONE R Twin Edition – модульной экшн-камеры, сочетающей в себе две основные тенденции в потребительской видеографии.

Дизайн и особенности конструкции

Insta360 ONE R Twin Edition очень легкая и компактная камера, но при этом обладает уникальным внешним видом. Гаджет состоит из четырех частей, которые очень просто соединяются между собой, как кубики конструктора LEGO: модуль процессора в комплекте с сенсорным экраном (44 г), модуль с двумя объективами для 360-градусной съемки (51 г), модуль с поддержкой 4K (43 г) и аккумуляторная батарея на 1190 мАч (34 г), которая объединяет их все вместе. Соберите свою установку, и вы получите компромиссную камеру для 4K или панорам весом чуть более 120 грамм, которая помещается в кармане.

Главный недостаток сенсорного экрана – очень маленький размер. Фактически, он представлен в формате 4x3 размером всего 24 мм со всех сторон. Однако пока установлен модуль 4K, можно дважды нажать на крошечный экран, чтобы увеличить его. Однако работает он очень быстро, без задержек. То же самое и с пользовательским интерфейсом, который в нашем тесте оказался молниеносно быстрым и, к счастью, чрезвычайно простым в навигации.

Конструкция Insta360 ONE R Twin Edition подразумевает съемки даже в самых экстремальных условиях, поэтому камера получила водонепроницаемый корпус, и это с учетом такой модульной конструкции. Устройство можно погрузить под воду на глубину до 5 м с использованием монтажного кронштейна – он не только обеспечивает водонепроницаемость нескольких укромных уголков и трещин, в которые в противном случае может попасть вода, но и добавляет дополнительную стабильность модульному устройству. Если глубины мало, то производитель предлагает отдельный чехол для дайвинга Insta360 One R, который увеличивает глубину до 60 м.

Кстати, монтажный кронштейн также позволяет использовать устройство с "невидимой" селфи-палкой, которая автоматически вырезается во время съемки таким образом, что на полученных видео складывается впечатление, что камера парит в воздухе.

Виедокамеры

ONE R Twin Edition – это не просто сверхлегкая и прочная конструкция, а еще и широкие возможности для захвата видео. Съемка производится с использованием кодека H.265, а также в формате без потерь ProRes422. Также оба объектива снимают фото как в формате RAW, так и в формате JPG, и с битрейтом до 100 Мбит/с – для этого на маленьком экране выводится гистограма в реальном времени.

4K Wide Angle Mod – это объектив f/2.0 с фокусным расстоянием 16,4 мм (эквивалент 35 мм), который может снимать фотографии с разрешением 12 МП (4:3) и 8 МП (16:9) и снимать видео со скоростью 4K 60 кадров в секунду. Он также обеспечивает скорость 200 кадров в секунду в формате Full HD, что позволяет снимать 8-кратное замедленное видео.

Между тем, Dual-Lens 360 Mod входит в стандартную комплектацию Insta360, с двумя объективами f/2,8, 7,2 мм (эквивалент 35 мм), которые вместе захватывают все со скоростью 30 fps в разрешении 5,7K.

Несмотря на то, что в Insta 360 ONE R нет датчиков GPS, для того чтобы наложить на видео отображаемые ключевые данные, нужно купить специальный GPS-пульт Smart Remote от Insta360 или просто сделать сопряжение с Apple Watch 5.

В ONE R Twin Edition есть различные нововведения для Insta360, такие как Color Plus, HDR-видео и Night Shot. При этом никуда не делась стабилизация шестиосевого гироскопа FlowState. Также сюда входят Auto Frame (распознавание изображений, которое находит и кадрирует действия на 360-градусных видео), Auto TimeShift (переформатированный формат гиперлапса), автоматическое редактирование FlashCut, Deep Track (выберите объект для отслеживания и удерживайте его в центре кадра) и Starlapse (для ночи с длительной выдержкой снимки неба).

Весь полученный контент можно смонтировать на смартфоне при помощи бесплатного мобильного приложения Insta360 One R, куда будут сгружаться все видео. Однако, чтобы сделать это успешно необходим мощный топовый смартфон. По состоянию на 2021 год для работы с обработкой видео идеально подходят, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 или флагманы на Android (начиная от Huawei Mate20, Huawei P30, Samsung Galaxy S9, Samsung S9, S9 +, Note9 и новее).

Видео и фото

Срок службы батареи составляет около часа. Однако этого достаточно для того, чтобы запечатлеть самые волнующие моменты.

Универсальность использования 360º и 4K просто великолепна, и оба объектива здесь – 360º и 4K – обладают превосходным качеством. Звук тоже хороший, хотя стоит использовать опцию "подавления фонового шума", если вы снимаете в ветреном месте.

Детализация в 4K отличная, хотя стоит задействовать режимы ColorPlus, чтобы извлечь немного больше насыщенности из некоторых довольно приглушенных сырых кадров. Несмотря на то, что кадры на 360º подходят, эти две линзы типа "рыбий глаз" расположены дальше друг от друга, чем обычно, и иногда могут быть видны видимые линии стыка на кадрах 360º. Поэтому несмотря на то, что контент выводится в форматах H.265 и ProRes422, он предназначен не для профессиональных видеографов, а скорее для обычных пользователей и начинающих влогеров.

Итог

Insta 360 ONE R Twin Edition – единственный в своем роде универсальный гаджет для видеосъемки как обычные кадры в стиле экшн-камеры и готовые к виртуальной реальности 360-градусные видео. Впечатляюще маленький и компактный корпус модульной экшн-камеры позволяет легко переключаться между режимами съемки в 4K и 360-градусной панорамой. Камера обладает плавной стабилизацией FlowState и множеством продвинутых функций на базе искусственного интеллекта для автоматического отслеживания, кадрирования и редактирования.

Достоинства:

Варианты сменных объективов 4K и 360º

Очень простая установка и смена камер

Фотографии в формате RAW и видео с битрейтом 100 Мбит/с

Выводит видео H.265 и ProRes422

Гистограмма на экране

Водонепроницаемость

Огромное количество режимов и настроек

Недостатки:

Приложение для редактирования требует мощного смартфона

Очень маленький дисплей

Дороговат

Ранее podrobnosti.ua сообщали, как была создана самая маленькая камера со стабилизацией Insta360 GO. Также недавно в Украине представлена панорамная камера Insta ONE X.