После индексации в среднем пенсии вырастут на 308 грн Источник: НБУ

С 1 марта 2021 года в Украине состоится повышение пенсий на 11%. Это произойдет в рамках индексации, которую правительство обязано проводить ежегодно. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также напомнил, что правительство подало в Верховную Раду законопроект, который предлагает закрепить автоматическую ежегодную индексацию пенсий 1 марта.

Мы хотим, чтобы пенсии наконец индексировались автоматически. Так же, как и автоматическое назначение пенсии, без дополнительных обращений. Также в предлагаемом нами законопроекте мы предлагаем осуществлять индексацию с 1 марта всем без исключения категориям пенсионеров, включая ученым и военнослужащим.

Денис Шмыгаль напомнил, что в прошлом году правительство впервые установило ежемесячные доплаты к пенсии в размере 500 гривен для людей в возрасте от 80 лет. В этом году доплаты получат и люди старше 75 лет.

Напомним, что после индексации в среднем пенсии вырастут на 308 грн. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.

Также повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2 200 грн тем, кто имеет длительный страховой стаж - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

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