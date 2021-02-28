В Мариуполе 28 февраля произошло двойное убийство молодого 23-летнего парня и 19-летней девушки. Тела пары обнаружил хозяин квартиры, которую молодые люди сняли накануне. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского районного управления полиции Донецкой области.

Во время проведения следственных действий было установлено, что тела погибших принадлежат женщине 2002 года рождения и мужчине 1998 года рождения.

Стоит отметить, что на месте трагедии работала следственно-оперативная группа Мариупольского районного управления полиции, руководство полиции области, криминалистическая лаборатория, кинологическая служба и работники прокуратуры.

Важно, в рамках досудебного расследования правоохранители проверяют все версии совершения преступления.

По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, 14-летняя школьница зарезала свою 19-летнюю сестру, прикованную к инвалидному креслу (девушка страдала от церебрального паралича).

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