В Україні стартував запис на щеплення від коронавірусу [ Редактировать ]
Від сьогодні всі охочі українці можуть записатися на щеплення від коронавірусу. Це можна зробити у смартфоні через застосунок "Дія" або зателефонувати до контакт-центру МОЗу.
Коли настане відповідний етап вакцинації, громадянам, які будуть в електронній черзі запропонують обрати час і пункт щеплення.
Загалом до кінця цього року вакцину від коронавірусу отримають усі охочі - пообіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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