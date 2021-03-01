До кінця цього року вакцину від коронавірусу отримають усі охочі

Від сьогодні всі охочі українці можуть записатися на щеплення від коронавірусу. Це можна зробити у смартфоні через застосунок "Дія" або зателефонувати до контакт-центру МОЗу.

Коли настане відповідний етап вакцинації, громадянам, які будуть в електронній черзі запропонують обрати час і пункт щеплення.

Загалом до кінця цього року вакцину від коронавірусу отримають усі охочі - пообіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.