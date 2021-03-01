В Украине за минувшие выявили 4 285​ новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Важно, что это количество больше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Стоит отметить, что за сутки летальных случаев - 68, выздоровели - 1 701 человек.

С начала пандемии число заболевших составило 1 352 134 человека, 26 050 человека - умерли, выздоровели - 1 171 724 человек.

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.

Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

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