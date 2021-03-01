Александр Дубинский известен своей любовью к скорости и дорогим автомобилям Источник: Instagram

Народный депутат Александр Дубинский попал в ДТП. Авария произошла возле города Стрый во Львовской области рано утром 1 марта. Об этом сообщает "Слово і діло" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Дубинский якобы находился за рулем Toyota, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Jeep. Водитель и пассажир американской машины получили травмы и были госпитализированы. О состоянии Дубинского не сообщается.

Полиция Львовской области и Патрульная полиция о ДТП с участием политика не информировали. Молчит о происшествии и сам народный депутат. В понедельник, 1 марта, Дубинский опубликовал несколько сообщений в своем Telegram-канале и на Facebook-странице, последнее появилось в 9:37.

Напомним, что 1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Решение было принято по итогам голосования членов монобольшинства: "за" исключение - 198 парламентариев, 29 - против, 19 - воздержались.