В Киеве мужчина погиб под колесами сразу двух авто [ Редактировать ]
В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Отмечается, что инцидент случился на Надднепрянском шоссе, рядом со станцией метро "Выдубичи".
"Предварительно, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте над подземным переходом, сначала его сбила легковушка, а потом переехал внедорожник, в результате чего он скончался на месте", - говорится в сообщении.
Видео последствий аварии опубликовал "Киев Оперативный".
Ранее мы писали о том, что под Киевом произошло масштабное смертельное ДТП с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.
Также сообщалось, что в Полтавской области под колесами фуры погиб пешеход. По предварительным данным, 38-летний водитель седельного тягача DAF с полуприцепом допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
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